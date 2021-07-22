Оплата по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет «Российская газета» , ссылаясь на положение об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, разработанного Минтрудом. Документ должен закрепить на постоянной основе положения ранее принятых законодательных изменений. В том числе и исчисление минимального пособия по временной нетрудоспособности в связи с различными обстоятельствами, следует из пояснительной записки.

Сейчас россияне, которые имеют рабочий стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка (но не более 80 тыс. рублей в месяц), при стаже от пяти до восьми лет — 80% от среднего заработка, а до пяти лет стажа работы — 60% от среднего заработка. Если человек только начинает свой трудовой путь или работает не на полную ставку, то получает меньше МРОТ, уточнил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По подсчетам Минтруда, таких граждан в России более двух миллионов.

В России планируют внедрить автоматическую выдачу электронных больничных с 2022 года Сейчас при оформлении такого документа пациентам необходимо давать согласие.

Как ранее пояснили в Фонде социального страхования, впервые минимум для пособий по больничным установили в прошлом году временными правилами, но потом решили сохранить и закрепить законодательно. Выплата будет рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц, с учетом районных коэффициентов, если они применяются на территории региона. Поскольку в 2021 году МРОТ установлен в размере 12 792 рублей, то за один день больничного работнику обязаны будут выплатить не менее 426,4 рубля при условии, что в месяце 30 календарных дней. Для жителей Тюмени и юга Тюменской области, например, где применяется районный коэффициент — 1,15, сумма больничного не будет ниже 14 710,8 рубля в месяц или 490,36 за один день.