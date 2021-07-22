Tele2 начинает продавать устройство «Смарт-паркинг», позволяющее оплачивать московские муниципальные парковки без использования смартфона или паркомата, рассказала «Ведомостям» представитель компании Дарья Колесникова.

Гаджет с сим-картой Tele2 использует искусственный интеллект — он сам определит, что машина встала на платную парковку, — и автоматически включит оплату, а при отъезде с парковки, также без вмешательства водителя, прекратит списание денег; оплата не включится в том случае, если машина стоит в пробке на полосе с парковочными местами: тогда система определит, что владелец гаджета не паркуется.

По словам Колесниковой, стоить «Смарт-паркинг» будет около 4 тыс. рублей, оплата парковки будет производиться по тарифам ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» — 40—380 рублей в зависимости от времени дня и парковочной зоны; для корректной работы устройства необходимо пополнить лицевой счет сим-карты Tele2, откуда будет оплачиваться парковка, а историю парковочных сессий можно отслеживать в приложении «Московский паркинг».

В Tele2 надеются, что проект будет успешен, основываясь на данных собственного исследования, показавшего, что 37% московских водителей регулярно забывают завершить парковочную сессию, уезжая с парковки.

«С помощью нового девайса клиент значительно сэкономит: не только получит сдачу за неизрасходованные минуты, но и сможет избежать затрат на штрафы за неоплаченную парковку, работу эвакуатора и размещение автомобиля на штрафстоянке», — утверждает Колесникова, отмечая, что парковочный гаджет может привлечь абонентов других операторов, у которых еще нет такой услуги.