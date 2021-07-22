Повышение стоимости одежды и обуви в сезон — ежегодный процесс в рознице, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора. Такой прогноз приводится в комментарии , опубликованном на сайте Минпромторга.

Как отмечается в опубликованном ранее в четверг материале РБК, в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут, по прогнозам ретейлеров, подорожать как минимум на 10%. Основные причины — рост цен на перевозку и сырье.

Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне В новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут, по прогнозам ретейлеров, подорожать на 10—15%, пишет РБК со ссылкой на заявление президента розничной сети Baon Ильи Ярошенко. На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье.

«Рост стоимости, действительно, связан с повышением цен на перевозку из Китая и увеличением стоимости сырья для производства одежды (как полиэфирного волокна, так и хлопка, и вискозы) на мировых рынках. Основной импорт одежды идет из Юго-Восточной Азии, фрахт по сравнению с прошлым годом увеличился почти в пять раз, что было связано с разрывом мировых логистических цепочек в период коронавирусного локдауна и некоторыми последствиями инцидента с сухогрузом «Эвергрин», — отмечается в сообщении (судя по всему, речь о находящемся в лизинге у тайваньской судоходной компании Evergreen Marine контейнеровозе Ever Given, севшем на мель в Суэцком канале в марте этого года, что стало причиной транспортной пробки. — Прим. Банки.ру).

Что касается отечественных производителей, то, как указывают в Минпромторге, «существенного роста стоимости производства одежды они не предполагают, увеличение может составить 3—5%, что также частично связано с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей». «Но при этом у отечественных швейников есть возможности для замещения импортной продукции собственными товарами, особенно в курточно-плащевом сегменте», — добавляют в министерстве.

Там также напоминают, что увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами.



«В Министерстве постоянно следят за ситуацией и отслеживают факторы риска», — подчеркивается в сообщении.

Ася ШАЛИМОВА

