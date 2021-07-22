Предложенный Центробанком подход к регулированию экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании, не приведет к негативным последствиям для сектора. Об этом говорится в комментарии регулятора, поступившем в РБК .

Филиальная сеть банков не пострадает, а, напротив, выиграет от нового регулирования, заявили в Центробанке. Регулятор указал, что дает банкам возможность развивать экосистемы и вместе с тем ограничивает риски для кредиторов и вкладчиков. Банкам с большой концентрацией ИА на балансе придется их постепенно продавать или покрывать капиталом, что также позволит снизить риски, добавили в ЦБ.

Представленная банками оценка воздействия выполнена некорректно, заявил регулятор. Так, для определения вычета были использованы неподтвержденные вводные по коэффициентам иммобилизации, которые ЦБ еще намерен калибровать; использован базовый капитал вместо общего; расчет сделан в моменте, в то время как регулятор предлагает пятилетний переходный период; не учитывается генерация капитала и возможность банков снижать концентрацию ИА.

Банк России считает, что в перспективе все финансовые организации выдержат нормативы с учетом нового регулирования, при этом некоторым придется снизить концентрацию ИА за счет продажи части непрофильных активов или распределить на них дополнительный капитал. Регулятор запросит у банков подробности об иммобилизованных активах.



Накануне главы крупных банков — СберБанка, ВТБ, Газпромбанка и «Открытия», — а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский направили главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предупредили, что предложенное регулирование экосистем грозит негативными последствиями для рынка. Новым правилам не смогут соответствовать более половины банков, а нагрузка на капитал может привести к сокращению числа отделений в небольших городах, указали они.