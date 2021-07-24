Банк ДОМ.РФ открыл группе компаний «Полис Групп» кредитную линию в размере 7,6 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Полис Приморский — 2» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство четырех домов высотой от десяти до 13 этажей на 2 085 квартир. ЖК планируется сдать в эксплуатацию в середине 2024 года.

«Полис Приморский — 2» стал третьим проектом «Полис Групп», который финансирует Банк ДОМ.РФ. Все наши новые проекты обеспечены лимитами по финансированию и реализуются по выгодной и безопасной для покупателей схеме с использованием эскроу-счетов», — сообщила заместитель генерального директора по развитию ГК «Полис Групп» Мария Баланкова.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

