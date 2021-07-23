В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» вместе с последним обновлением появилось несколько новых функций, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В частности, теперь можно скрывать балансы своих счетов в «Кошельке», чтобы никто не мог видеть количество денег на картах на главном экране приложения. Для этого нужно зайти в меню в верхней части экрана и выбрать нужную настройку.

Кроме того, карты «Мир» стало возможно добавить в Apple Pay и SberPay. Теперь неважно, какая операционная система у пользователя на телефоне, в любом случае носить с собой пластиковую карту уже необязательно. Клиенты «Сбера» могут расплачиваться телефоном в магазинах и транспорте, прикладывать его к банкомату, чтобы снять наличные. А также платить в приложениях и интернет-магазинах, не вводя данные карты каждый раз.

Еще одна новинка — это возможность из любого канала в «Диалогах» делать репост не только в переписку в приложении «СберБанка Онлайн», но и в любой мессенджер, чтобы поделиться полезной информацией.

Обновление уже доступно для пользователей «СберБанка Онлайн».

«Мы делаем «СберБанк Онлайн» лучше и удобнее с каждым обновлением, прислушиваемся и всегда внимательны к просьбам клиентов. Например, сейчас мы вернули функцию, которая позволяет скрыть баланс карт на главном экране. Приложение обновляется каждые три недели, и уже в ближайшее время мы порадуем пользователей новыми доработками не только в части функционала, но и просто приятными штрихами», — рассказал директор дивизиона «Цифровая платформа» СберБанка Алексей Круглов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА