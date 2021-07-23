Инфляция складывается выше прогноза Банка России, говорится в релизе по итогам заседания совета директоров в пятницу, 23 июля, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 6,5%.



Так, в июне месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен несколько снизились по сравнению с маем, но остаются высокими. Годовая инфляция увеличилась до 6,5% (после 6% в мае) и, по оценке на 19 июля, сохранилась на этом же уровне.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. «Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки», — поясняет регулятор.

Как замечают в ЦБ, инфляционные ожидания населения продолжают расти и уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.



«Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция составит 5,7—6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — говорится в релизе.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

