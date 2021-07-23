По прогнозу Банка России, в 2022—2023 годах российская экономика будет расти на 2—3% ежегодно. Об этом говорится в комментарии по ключевой ставке, которая решением совета директоров регулятора была повышена в пятницу до 6,5%.

«С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, а также июльского решения ОПЕК+ о расширении добычи нефти Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4—4,5%. В 2022—2023 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2—3% ежегодно. На среднесрочном горизонте динамика внутреннего спроса будет во многом определяться темпами дальнейшего расширения потребительского и инвестиционного спроса. Поддержку потребительскому спросу будут оказывать рост доходов населения и кредитование. Влияние на внутренний спрос окажет процесс нормализации бюджетной политики с учетом объявленных дополнительных социальных и инфраструктурных мер. Динамика внешнего спроса будет во многом зависеть от темпов вакцинации и нормализации эпидемической обстановки в мире», — отмечается в комментарии.



Во II квартале 2021 года российская экономика достигла докризисного уровня. Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. Потребительская активность уже превысила уровни до начала пандемии. Несмотря на частичное ужесточение ограничительных мер, продолжается активное восстановление сектора услуг населению.



ЦБ указывает на усиление инфляционного давления со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы.

Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос, который продолжает уверенно расти. При этом ограничения со стороны предложения в мировой экономике усилились. В этих условиях цены на мировых товарных рынках сохраняются вблизи многолетних максимумов, несмотря на коррекцию вниз в июне — июле.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

