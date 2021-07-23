Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2021—2023 годы, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 6,5%.



Согласно обновленному прогнозу, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2021 году повышена до 65 долларов за баррель c 60 долларов, в 2022-м — до 60 с 55 долларов и в 2023-м — до 55 с 50 долларов.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе — июне 2021 года составила 63,35 доллара за баррель против 39,68 доллара за аналогичный период 2020-го.

Екатерина САВЕЛЬЕВА