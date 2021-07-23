Во II квартале наиболее сильно подорожали стройматериалы, мебель, легковые автомобили; вклад в повышение инфляции в июне внес и резкий рост цен на туристические услуги, также сильно подорожали в мае — июне овощи «борщевого набора». Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

Она напомнила, что на 19 июля инфляция составила 6,5% в годовом выражении. «Это значимо выше цели и близко к пикам последних пяти лет. Высокие темпы роста цен обусловлены как временными, так и устойчивыми факторами. По нашей оценке, устойчивые факторы сейчас преобладают. Они связаны с тем, что во многих секторах расширение спроса превышает возможности по наращиванию производства и импорта. Это вызывает дополнительный рост цен», — отметила председатель Центробанка.

«Давайте посмотрим на товары, которые особенно подорожали во втором квартале. Это стройматериалы, мебель, легковые автомобили», — перечислила она.

Набиуллина пояснила, что «когда люди ожидают более быстрого роста цен, они решают делать крупные покупки раньше. И используют для этого как сбережения, так и заемные средства».

«Потребительское кредитование вновь достигло весьма высоких темпов, — заметила она в этой связи. — Это произошло в том числе вследствие мягкой денежно-кредитной политики».

В то же время глава ЦБ признала, что «обратной стороной мягкой политики стало снижение привлекательности банковских вкладов, особенно с учетом роста инфляции».

«Есть и другие рынки, рост цен на которых был скорее связан с разовыми факторами и ограниченным предложением. Например, туризм, — указала также Набиуллина. — Зарубежные направления открыты лишь частично, а инфраструктура российских курортов пока не готова принять весь поток туристов. В итоге резкий рост цен на туристические услуги тоже внес вклад в повышение инфляции в июне».

«Сильное подорожание в мае — июне также коснулось овощей «борщевого набора» из-за того, что запасы продукции урожая прошлого года начали заканчиваться до поступления нового урожая», — добавила глава ЦБ.

«Но вклад в общую инфляцию от подобных разовых факторов меньше, чем от устойчивых», — отметила она, подчеркнув, что «рост цен на эти повседневные продукты очень заметен и сильно влияет на инфляционные ожидания».

Набиуллина констатировала, что в июне и первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления, но этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции. В июле инфляционные ожидания населения продолжили расти. В этих условиях, по ее словам, даже разовые факторы могут оказывать более продолжительное влияние за счет вторичных эффектов.



«Чтобы этого не допустить, требуется создать условия для повышения склонности к сбережению. А для этого нужен более высокий уровень процентных ставок. Мы не должны мириться с высокими инфляционными ожиданиями, чтобы они не заякорились на этом высоком уровне и нам не пришлось потом сильнее повышать ключевую ставку», — заключила председатель ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА