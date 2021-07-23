Годовая инфляция в ближайшие месяцы будет сохраняться вблизи достигнутого уровня. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

«Текущий темп роста цен, если мы говорим о сезонно сглаженном, видимо, уже начал замедляться. Мы видим, что в июне он меньше, чем в мае. Но годовая инфляция в течение ближайших месяцев, скорее всего, будет находиться вблизи достигнутых уровней, во многом из-за эффекта базы», — заявила глава Центробанка.

При этом ЦБ не исключает сезонного снижения в начале осени.



«Мы ожидаем, что в годовых показателях снижение ценового давления будет видно уже с осени. Это зависит от того, как сложится урожай овощей и фруктов», — добавила Набиуллина.

В Центробанке назвали сегменты с наибольшим повышением цен во II квартале Во II квартале наиболее сильно подорожали стройматериалы, мебель, легковые автомобили; вклад в повышение инфляции в июне внес и резкий рост цен на туристические услуги, также сильно подорожали в мае — июне овощи «борщевого набора». Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

Юлия КРИВОШЕЕВА