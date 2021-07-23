В 2022 году среднегодовой уровень ключевой ставки в РФ будет находиться в диапазоне от 6% до 7%: по расчетам ЦБ, это позволит удержать инфляцию в пределах 4—4,5%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.
«Мы будем принимать решения по денежно-кредитной политике и определять уровень ставок, для того чтобы вернуть инфляцию к 4%. Сейчас мы это видим так, что в следующем году среднегодовой уровень ставки будет в диапазоне от 6% до 7%. И это даст нам в следующем году инфляцию от 4% до 4,5%», — рассказала Набиуллина.
При этом глава ЦБ отметила, что конкретная траектория ключевой ставки будет зависеть от развития ситуации.
Условиями для прекращения цикла повышения ключевой ставки могут стать ослабление устойчивых факторов инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.