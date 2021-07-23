В 2022 году среднегодовой уровень ключевой ставки в РФ будет находиться в диапазоне от 6% до 7%: по расчетам ЦБ, это позволит удержать инфляцию в пределах 4—4,5%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

«Мы будем принимать решения по денежно-кредитной политике и определять уровень ставок, для того чтобы вернуть инфляцию к 4%. Сейчас мы это видим так, что в следующем году среднегодовой уровень ставки будет в диапазоне от 6% до 7%. И это даст нам в следующем году инфляцию от 4% до 4,5%», — рассказала Набиуллина.



При этом глава ЦБ отметила, что конкретная траектория ключевой ставки будет зависеть от развития ситуации.

ЦБ назвал условия для прекращения цикла повышения ключевой ставки Условиями для прекращения цикла повышения ключевой ставки могут стать ослабление устойчивых факторов инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

Юлия КРИВОШЕЕВА