Центробанк считает нецелесообразным повышать таргет по инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля. Она отметила, что если цель и будет пересматриваться, то скорее в сторону понижения.

«Мы считаем нецелесообразным повышать таргет по инфляции, потому что инфляция выше 4% в долгосрочном плане уже не имеет тех преимуществ, которые дает в целом устойчиво низкая инфляция. То есть возникают вопросы и у людей, и у бизнеса с точки зрения планирования результатов. Плюс к этому — чем выше числовое значение инфляции, тем она более волатильна», — пояснила Набиуллина.

Говоря о возможном снижении целевого показателя по инфляции, глава ЦБ привела в пример опыт других стран с развивающимся рынком, которые также начинали с цели по инфляции около 4%, но, достигнув этого уровня, снижали таргет до 2—3%.



«Мы должны будем все оценить с точки зрения влияния на нашу экономику, учитывая структуру нашей экономики. И мы целый год будем обсуждать это с экспертами, с учеными, с представителями бизнеса, с общественностью», — добавила Набиуллина.

Банк России намерен провести глубинный анализ целей и инструментов ДКП Банк России в текущем году планирует провести глубинный анализ целей и инструментов денежно-кредитной политики. Об этом рассказала на Международном финансовом конгрессе глава ЦБ Эльвира Набиуллина (текст ее выступления приводится на сайте регулятора).

Юлия КРИВОШЕЕВА