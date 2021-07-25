СберБанк профинансирует компанию «TEN девелопмент» для строительства четырех жилищных комплексов в Екатеринбурге: ЖК «Дом на Бардина», ЖК «На Большакова», ЖК «Ботаника Life» и ЖК «Екатерининский парк».

В рамках проектного финансирования клиенту будут открыты кредитные линии на сумму 19 млрд рублей сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Финансирование осуществляется с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия (ДДУ) через эскроу-счета в рамках 214-ФЗ, что позволит защитить денежные средства покупателей.



Первые дома, построенные в рамках проектного финансирования, планируется сдать уже в IV квартале 2023 года.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

