Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Международном Банке Санкт-Петербурга, требует привлечь контролировавших его лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 20,5 млрд рублей. Агентство также просит признать недействительными сделки на общую сумму свыше 30,5 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ о ходе реализации мероприятий конкурсного производства в отношении МБСП.

Лицензия у МБСП была отозвана 31 октября 2018 года. Решение об отзыве лицензии оспаривалось в суде, но безуспешно. Петербургский арбитраж в сентябре 2019 года признал банк банкротом.

«В банке продолжаются мероприятия, направленные на взыскание ссудной задолженности и оспаривание сомнительных сделок, совершенных в преддверии его банкротства. В суды предъявлено 92 иска о взыскании задолженности на общую сумму 20,5 млрд рублей, также подано 45 заявлений о признании сделок недействительными на общую сумму свыше 30,5 млрд рублей», — отмечается в сообщении.



По состоянию на 1 июля 2021 года АСВ завершило мероприятия по формированию реестра кредиторов банка. На общем собрании кредиторов избран комитет в составе пяти человек. Также конкурсный управляющий завершил инвентаризацию имущества банка и начал его реализацию на торгах.



Агентство провело проверку обстоятельств банкротства банка, по результатам которой установлены основания для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности.



«По состоянию на дату открытия конкурсного производства (24 сентября 2019 года) балансовая стоимость активов банка составляла 37,7 млрд рублей, из которых более 60% (23,8 млрд рублей) приходилось на схемное финансирование компаний-нерезидентов с целью вывода активов. В частности, в ходе конкурсного производства установлено, что между банком и рядом крупных международных контрагентов заключались сделки кредитного характера, задолженность по которым в дальнейшем уступалась подконтрольным банку компаниям в рамках фидуциарных сделок, что позволяло искажать официальную отчетность», — сообщает АСВ.

По данным фактам агентство обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности в размере 12,25 млрд рублей. Заявление подано в отношении Бажанова С. В., Бережанской Т. Н., Зуева А. В., Бажановой Т. В., Анищенкова М. В. Как поясняется, основанием для подачи заявления стали установленные агентством факты финансирования вышеуказанными лицами компаний-нерезидентов с целью вывода активов. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление принято к производству, очередное судебное заседание назначено на 11 августа 2021 года.

Также сообщается, что арбитражный суд удовлетворил заявления агентства о принятии обеспечительных мер в отношении имущества топ-менеджеров банка.

Кроме того, агентство сообщает, что направило в правоохранительные органы «заявление в отношении контролирующих банк лиц, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, выразившегося в хищении имущества банка путем выдачи заведомо безвозвратных аккредитивов на сумму порядка 4,7 млрд рублей».

В июле 2021 года в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу бывшему председателю правления банка Сергею Бажанову заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, после чего он объявлен в международный розыск. По решению Выборгского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Бажанова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с момента задержания или экстрадиции. Банк в лице агентства признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

Кроме того, в отношении Бажанова правоохранительные органы расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ, выразившегося в фальсификации финансовой отчетности банка.

Предварительное следствие по указанным уголовным делам продолжается. На текущий момент проведенные агентством мероприятия по поиску, взысканию и реализации активов банка обеспечили поступление в конкурсную массу 8,4 млрд рублей. Общий размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 16 млрд рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

