Банк России приказом от 26 июля 2021 года отозвал лицензии ООО «Страховое общество «Верна» (Краснодар, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3245) на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», — поясняют в ЦБ. Уточняется, что решение вступает в силу со дня его принятия.



Ранее стало известно, что «Верна» в связи с планируемым отказом от деятельности передаст страховой портфель московской страховой компании «Гелиос». Уведомление о завершении процедуры передачи портфеля размещено на сайте «Верны» 28 июня этого года. «В связи с завершением процедуры передачи страхового портфеля все ранее заключенные и действующие договоры страхования ООО «СО «Верна» обслуживаются в ООО «Страховая компания «Гелиос», — говорится в уведомлении.

Ася ШАЛИМОВА