Центробанк ожидает в течение года притока средств населения на срочные вклады, однако, по прогнозам регулятора, рост не превысит 5%, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

«Если смотреть годовым окном, мы ожидаем, что будет приток, но он не будет какой-то значительный. Мы все равно говорим о росте в пределах 5%. Почему приток, а не отток? Во-первых, ставки по депозитам поднимаются, а во-вторых, в конце года на счета физических лиц всегда приходит достаточно большая сумма. Это связано с тем, что авансируются платежи, в том числе пенсионные, за январь, то есть происходит двойное начисление», — пояснил Данилов.

По данным регулятора, за полгода доля срочных вкладов в средствах населения снизилась с 64,6% до 61,7%. Такая тенденция во многом обусловлена низкими процентными ставками по депозитам, а также тем, что сейчас многие банки платят проценты и по текущим счетам, что обеспечивает клиентам большую гибкость в распоряжении своими средствами. Однако в дальнейшем в случае роста депозитных ставок можно ожидать притока средств населения на срочные вклады.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Юлия КРИВОШЕЕВА