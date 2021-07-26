Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,42% и составил 3 750,1 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,42% до отметки 1 602,53 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,52%, «Норильского никеля» — на 0,3%, «Газпрома» — на 0,18%, СберБанка — на 2,01%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,08%.

Российский фондовый рынок в лице основных фондовых индексов на торгах в понедельник показывает умеренный плюс, отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Динамика «голубых фишек» не имеет четкой тенденции. Повышение ключевой ставки Банка России, которое состоялось в пятницу, уже было заложено в цены. Отток частных лиц с рынка акций во вклады возможен, если депозитные ставки сравняются с дивидендной доходностью рынка акций, а это сейчас 8%. Данный сценарий очень маловероятен, для этого ключевая ставка должна составить 8,5—9%. На сегодняшний день в России 13 миллионов частных брокерских счетов, акции «Газпрома» — наиболее популярная российская «голубая фишка», — комментирует эксперт.

По словам аналитика, многие по-прежнему опасаются распродажи в США, которая ударит и по развивающимся рынкам. Однако пока для этого нет никаких причин, замечает Разуваев. «В США P/E на конец года ожидается на уровне 18—19. Это ниже среднего значения за последние 30 лет. Последние 30 лет ФРС ужесточала свою политику во время экономического бума, чтобы предотвратить возможный рост инфляции. Теперь же политика регулятора стала гораздо более гибкой. Рост инвестиционных расходов предприятий продолжит повышать производительность компаний. Это значит, что компании будут меньше перекладывать свои траты на клиентов в виде стоимости на товары и услуги», — поясняет эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА