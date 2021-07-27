Россияне за первое полугодие 2021 года взяли 416 тыс. автокредитов, что на 52% больше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ОКБ. По сравнению с первым полугодием 2019 года выдачи выросли на 29%.

Всего на покупку авто россияне за полгода одолжили у банков 433 млрд рублей – на 85% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года и на 65% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Так, выдачи превосходят не только слабые показатели прошлого года, но и рекордные показатели 2019 года.

Средний размер автокредита составил 1,03 млн рублей. С января по июнь он увеличился на 148 тыс. рублей до 1,07 млн рублей. Наибольший рост выдач был в Краснодарском крае (на 83%), Калужской и Московской областях (на 77%). Наименьший рост – в Пермском крае и Башкортостане (на 28%) и в Кемеровской области (на 17%).

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО