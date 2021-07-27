В администрации президента задумались над расширением льготной ипотеки под 7% на строительство частных домов, пишут «Ведомости» , уточняя, что рекомендация рассмотреть такую возможность дана Минфину, Минстрою и «ДОМ.РФ» по итогам совещания у помощника президента Максима Орешкина 15 июля, срок ее выполнения — до 1 сентября 2021 года.

Первым копию протокола совещания опубликовал телеграм-канал «Майский указ», подлинность документа подтвердил федеральный чиновник, который отметил, что суть идеи не в том, чтобы расширить программу на весь частный сектор, а в том, чтобы она распространялась лишь на те дома, которые возводятся по регулярным планам застройки, например в рамках комплексной застройки территорий.

Сейчас на индивидуальную стройку приходится около половины вводимого жилья в России, говорит представитель СберБанка, а представитель ВТБ, в свою очередь, отметил, что для реализации инициативы потребуется расширить максимальную сумму кредита с нынешних 3 млн рублей; в банке «ФК Открытие» также считают, что для расширения программы потребуется увеличить лимиты.

Расширение госпрограммы на частные дома может подстегнуть интерес к этому рынку, так как ставки по собственным программам банков по кредитованию таких сделок заметно (на 2—3 п. п.) выше, чем на классические ипотечные программы, говорит старший аналитик рейтингового агентства «НКР» Егор Лопатин, однако он признает, что это по-прежнему останется нишевым продуктом, поскольку большинство граждан не рассматривают загородный дом в качестве основного жилья.

Госпрограмма ипотеки на новостройки по ставке 6,5% заработала в апреле 2020 года после поручения президента, она должна была завершиться 1 ноября, но была продлена до 1 июля; в общих объемах выдач ипотека на частные дома составляет малую часть — 0,5%, или порядка 2 млрд рублей по итогам мая, включая первичный и вторичный рынок, следует из последних данных «ДОМ.РФ» по топ-20 банкам, при банки положительно оценивают предложение властей.