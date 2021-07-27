Компания «МТС» и международная инвестиционная компания Digital Horizon объявили о закрытии сделки по приобретению 51% уставного капитала компании «Факторин» за 867 млн рублей, из которых 350 млн – инвестиции в развитие компании, сообщается в релизе МТС.

Сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых B2B-сервисов группы МТС.

Отмечается, что МТС заключили опционное соглашение с возможностью приобретения оставшейся доли компании у основателей стартапа в будущем. Сделка получила все необходимые корпоративные одобрения.

Factorin — одна из ведущих блокчейн-систем для торгового финансирования в мире и крупнейшая платформа для факторинга и динамического дисконтирования в России, к которой подключены более 40 банков и факторинговых организаций, свыше тысячи компаний покупателей и продавцов, в том числе ретейл-сети «Магнит» (АО «Тандер») и ГК «Дикси», а также розничная сеть МТС – АО «РТК».

​Компания «МТС» оштрафована за рассылку рекламы без согласия абонента Комиссия столичного управления Федеральной антимонопольной службы России оштрафовала на 150 тыс. рублей компанию «МТС» за распространение рекламной информации без согласия абонента. Об этом сообщается на официальном сайте московского антимонопольного ведомства.

Анна КОМАРОВА