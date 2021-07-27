Компания «МТС» и международная инвестиционная компания Digital Horizon объявили о закрытии сделки по приобретению 51% уставного капитала компании «Факторин» за 867 млн рублей, из которых 350 млн – инвестиции в развитие компании, сообщается в релизе МТС.
Сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых B2B-сервисов группы МТС.
Отмечается, что МТС заключили опционное соглашение с возможностью приобретения оставшейся доли компании у основателей стартапа в будущем. Сделка получила все необходимые корпоративные одобрения.
Factorin — одна из ведущих блокчейн-систем для торгового финансирования в мире и крупнейшая платформа для факторинга и динамического дисконтирования в России, к которой подключены более 40 банков и факторинговых организаций, свыше тысячи компаний покупателей и продавцов, в том числе ретейл-сети «Магнит» (АО «Тандер») и ГК «Дикси», а также розничная сеть МТС – АО «РТК».
Комиссия столичного управления Федеральной антимонопольной службы России оштрафовала на 150 тыс. рублей компанию «МТС» за распространение рекламной информации без согласия абонента. Об этом сообщается на официальном сайте московского антимонопольного ведомства.