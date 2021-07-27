Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о замене на российском финансовом рынке ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) на ставки, рассчитываемые Банком России. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации юристов России.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о внесении изменений в ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и должны вступить в силу с 1 января 2022 года. «В настоящее время в законодательстве широко применяется в качестве эталона ставка LIBOR, которая служит ориентиром для краткосрочных процентных ставок на глобальном рынке. Однако после 2021 года будут прекращены расчеты и публикация индикатора LIBOR», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По словам руководителя АЮР, подготовленный законопроект предлагает заменить ставку LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России. «Она не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими банками вкладам в рублях, вкладам в долларах США и вкладам в евро. Данная ставка, в частности, будет использоваться Банком России при применении мер к кредитным организациям в случае неисполнения ими в срок предписаний об устранении нарушений», – сообщил Груздев.

В Ассоциации юристов России прогнозируют, что российский финансовый рынок ждет непростой переходный период из-за отказа от LIBOR. «Ставку LIBOR до сих пор было принято считать ключевым ориентиром стоимости денег. В связи с прекращением ее использования участникам финансового рынка необходимо будет значительно изменить продуктовые портфели, модели управления рисками и IT-инфраструктуру. Решение об отказе от ставки LIBOR было принято из-за непрозрачности механизма ее образования», – резюмировал Груздев.

Инициатива об отказе от ставки LIBOR продолжительное время обсуждается на финансовом рынке. Так, в августе 2020 года Банк России рекомендовал финансовым организациям переходить на альтернативные индикаторы. А в апреле 2021 года Центробанк объявил о переходе с 1 января 2022 года на использование ставок SOFR и €STR по операциям «валютный своп» вместо ставки LIBOR «овернайт» в долларах и евро соответственно.

Данил КЛЯХИН