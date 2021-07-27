Самой популярной схемой мошенничества во время пандемии COVID-19 стала продажа фейковых сертификатов о вакцинации, которые массово предлагают на теневых форумах, в Telegram-каналах и соцсетях. Об этом свидетельствуют данные разработчика решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, расследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети компании Group-IB.

По данным компании, чаще всего злоумышленники продают сертификат с внесением заказчика в реестр вакцинированных от коронавируса, обещая, что информация о вакцинации будет отображаться на госпортале. Стоимость справки с внесением в реестр вакцинированных варьируется от 3 тыс. рублей до 30 тыс. рублей и изготавливаются около трех недель. Готовый «сертификат» покупателю обещают прислать курьером или заказным письмом.

На втором месте по числу обнаруженных объявлений в Сети находятся предложения о продаже готовых ПЦР-тестов и тестов на антитела, большая часть из которых также распространяется на теневых форумах и в Telegram-каналах, хотя подобные объявления можно найти на обычных сайтах и в соцсетях. В большинстве своем продаются готовые ПЦР-тесты с отрицательным результатом, однако зафиксированы и единичные предложения купить тест, свидетельствующий о том, что у человека якобы обнаружена коронавирусная инфекция. Купить справку предлагают на бланке как частного, так и государственного медучреждения.

Специалисты предупреждают пользователей Рунета, что большинство подобных объявлений — откровенное мошенничество. «Риск в том, что, заплатив за услугу, жертва не получит сертификат, но при этом передаст в руки аферистов свои персональные данные (серию и номер паспорта с Ф. И. О. и датой рождения, СНИЛС или даже логин и пароль от госпортала), которые могут быть использованы в дальнейших мошеннических схемах, например для получения кредита. Помимо самой суммы платежа за справку пользователь также может потерять все деньги со своего банковского счета, оставив данные карты злоумышленнику на фишинговом сайте», — говорится в релизе.

Эксперты рассказали, как криминалитет получает личные данные россиян Мошенники часто применяют методы социального инжиниринга, то есть, имея детальную информацию о частной жизни лица, могут расставлять ловушки в момент телефонного разговора, поэтому любые данные, которые обогащают уже имеющиеся базы, имеют ценность.

Третье место по популярности у мошенников занимают QR-коды. С 28 июня для посещения ресторанов и кафе москвичам, согласно указу мэра Москвы, было необходимо иметь специальный QR-код, который генерируется через госпортал. Инициатива не просуществовала и месяца и была отменена 19 июля. Однако за это время мошенники успели подзаработать на любителях заведений общепита. Специалисты обнаружили десятки Telegram-каналов и несколько публикаций на теневом форуме с предложениями приобрести поддельный QR-код, стоимость которого составляла от 999 рублей до 3 тыс. рублей. Такой QR-код направляет на поддельный сайт госпортала с данными о покупателе и информацией о якобы наличии сертификата вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мошенники «идут навстречу» даже тем, кто не хочет по каким-то причинам делать прививку, и предлагают приобрести медотвод. В Сети обнаружены десятки подобных предложений, большая часть которых распространяется в Telegram и на сайтах. Стоимость «документа» — от 800 рублей до 3 тыс. рублей, доставку медотвода обещают уже в день заказа.

Заместитель генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection Андрей Бусаргин отметил, что весной и летом прошлого года, во время действия карантинных мер, специалисты DRP Group-IB выявили мошенническую схему по продаже поддельных пропусков. «Тогда было обнаружено и заблокировано около 200 предложений. Сейчас в Рунете существует не менее пяти мошеннических схем, эксплуатирующих ковидную повестку, и сотни объявлений, интернет-ресурсов, каналов и групп в соцсетях, где публикуются объявления о незаконных услугах», — пояснил он.

Работодателям рекомендовали добиваться коллективного иммунитета против COVID-19 на уровне 80% Количество переболевших и вакцинированных в коллективе должно быть не менее 80% для стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, размещенных на сайте Роспотребнадзора в пятницу, передает ТАСС.

Анна КОМАРОВА