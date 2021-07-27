Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,45% и составил 3 733,1 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,49% до отметки 1 594,64 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,36%, «Норильского никеля» — на 1,18%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 1,09%, СберБанка — на 1,04%. «ЛУКОЙЛа» — 1,17%.

На торгах во вторник российские «голубые фишки» торгуются без очевидной динамики, отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «Основные фондовые индексы находятся около нуля, слабо пытаясь расти. Спекулянты снова опасаются ситуации с COVID-19 и ввода новых ограничений. Довольно тревожно выглядит информация о росте заболеваемости в США, Бразилии, Индии, Индонезии и Великобритании», — комментирует эксперт.

С высокой вероятностью, прогнозирует он, завтра, 28 июля, российский фондовый рынок откроется по индексу Мосбиржи в коридоре 3 740—3 760, а долларовый индикатор РТС продолжит балансировать в районе 1 600 пунктов.

Выход экономики России на докризисный уровень компенсируется опасениями новых санкций, а также налоговыми ужесточениями, заключает аналитик.

Екатерина САВЕЛЬЕВА