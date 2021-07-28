Российские граждане верят в стабильность банков, по крайней мере в течение следующих 12 месяцев, но сомневаются, что финансовые организации могут сберечь их персональные данные, пишет «Коммерсант» со ссылкой на анализ данных консалтинговой компании Accenture.

По данным исследования, почти половина россиян (44%) уверены, что банк, в котором они обслуживаются, будет существовать и через год. Однако этот результат на 20 процентных пунктов ниже, чем средний показатель по миру. Это объясняется тем, что клиенты кредитных организаций помнят системные кризисы банковской отрасли последних лет.

Отчасти поэтому во время пандемии 47% россиян (почти в два раза больше, чем в других странах) открывали счет у другого провайдера. Это свидетельствует и о маркетинговой активности банков, и о стремлении клиентов к диверсификации, считают эксперты. В исследовании отмечается низкий уровень доверия к банкам в вопросах сохранности персональных данных — лишь 29% россиян заявили о серьезном уровне доверия, тогда как в среднем в мире показатель составляет 37%.

По данным ВЦИОМа, за первое полугодие текущего года более половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников, а почти каждый пятый (19%) — СМС-сообщения. Самые распространенные схемы связаны с предложением банковских услуг (38%), банковских карт (27%), кредитованием (8%), перечислением средств (5%). В результате действий телефонных мошенников денежный ущерб получили 9% россиян, причем 6% из них оценили его как существенный. Треть россиян (34%) допускают, что могут лишиться средств в результате действий телефонных мошенников.

Выводы аналитиков хорошо иллюстрируют поведение клиентов розничных банков, согласен директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Одной из отличительных особенностей российского рынка является абсолютное преобладание банков с госучастием, что дает ощущение уверенности в их стабильности абсолютному большинству клиентов. «В то же время мы регулярно сталкиваемся с телефонными звонками мошенников, которые представляются сотрудниками крупнейших банков и имеют значительный объем информации о клиенте, что закономерно приводит к сомнению в возможностях банка защитить информацию о клиентах», — пояснил он.

Активный переход на цифровые каналы связи с финансовыми посредниками во время пандемии привел к тому, что большее число клиентов столкнулось с мошенническими схемами, отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. «Так как схема фишинговых сайтов является одной из наиболее распространенных схем мошенничества, клиенты, добровольно предоставившие доступ к своим средствам, не всегда получают их обратно. Из-за этого возникает ощущение, что банк бессилен в борьбе с мошенничеством и не может защитить клиента», — уточнил он. Впрочем, добавляет Налютин, за последние годы ЦБ и банки провели определенную работу по повышению финансовой грамотности населения, поэтому, хотя настойчивость и количество мошеннических звонков растет, количество успешных попыток кражи средств снижается.