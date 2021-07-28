Заявления от 12,4 млн родителей на «школьные» выплаты на детей поступили в Пенсионный фонд России по состоянию на сегодняшний день, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллиона детей», — сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по подготовке к новому учебному году.

В Минтруде назвали процент отказов от «школьных» выплат Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число отказов в выплате 10 тыс. рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%. По словам министра, 99,6% этих заявлений на выплату поступили в электронном виде.

Глава Минтруда напомнил, что единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 млн детей школьного возраста. Котяков добавил, что финансовые средства на осуществление выплаты в полном объеме доведены до ПФР, это 204 млрд рублей.

Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.