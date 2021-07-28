Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,32% и составил 3 782,28 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,36% до отметки 1 616,34 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,3%, «Норильского никеля» — на 1,11%, «Газпрома» — на 1,45%, СберБанка — на 0,84%, «ЛУКОЙЛа» — 1,1%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (+1,16%), в наименьшем плюсе — индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,25%). Лидеры роста: ПИК (+4,49%), ВТБ (+3,27%), «Новатэк» (+2,61%), «Яндекс» (+0,85%).

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но не преодолели сопротивлений 3 810 и 1 615 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что ставит под вопрос развитие более уверенного краткосрочного повышения. Среднесрочный восходящий тренд не теряет актуальности выше отметок 3 695 и 1 570 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 700—3 800 пунктов», — комментирует эксперт.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

