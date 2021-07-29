Российский ВВП вырос в июне 2021 года по отношению к соответствующему месяцу 2020-го на 8,5%. Такая оценка приводится в материале Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике» .

Как уже объявили в среду в МЭР, российская экономика в июне превысила «доковидный» уровень IV квартала 2019-го на 0,1%.

«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% год к году (к июню 2019 года: плюс 1,9%), по итогам II квартала 2021 года — 10,1% год к году (плюс 1,5% ко II кварталу 2019 года)», — отмечается в обзоре.

В ведомстве поясняют, что начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений. В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики также используется сопоставление с IV кварталом 2019 года с исключением сезонности.

В министерстве подчеркивают, что выпуск ключевых несырьевых отраслей (обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства) уверенно превышает допандемийные уровни (в июне — в среднем на 5%, месяцем ранее — на 4%). Добыча полезных ископаемых сохраняется более чем на 2% (с корректировкой на сезонность) ниже допандемийных уровней в условиях действия соглашения ОПЕК+, однако показатели выпуска постепенно восстанавливаются.

На потребительском рынке в июне восстановление несколько замедлилось, констатирует МЭР. Суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг, по оценке, был на 0,5% (с корректировкой на сезонность) ниже допандемийного уровня (май: минус 0,2% с корректировкой на сезонность). Оборот розничной торговли, по оценке, опустился чуть ниже допандемийного уровня впервые с начала года. В секторе услуг восстановление продолжается, при этом показатели пока не достигли допандемийных уровней как по объему платных услуг населению (минус 0,6% к IV кварталу 2019 года), так и по обороту общественного питания (минус 6,8% к IV кварталу 2019 года).

При этом фактором поддержки потребительского спроса по-прежнему выступает уверенное восстановление рынка труда, отмечают в МЭР. Десятый месяц подряд продолжается снижение уровня безработицы (по методологии МОТ) — до 4,8% от рабочей силы в июне (минус 0,1 процентного пункта к маю, минус 1,6 п. п. к пику августа прошлого года). Растут реальные зарплаты (за январь — май 2021 года — на 3% в годовом выражении, к пяти месяцам 2019-го — на 6,5%).

«Реальные денежные доходы населения по итогам II квартала 2021 года продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года (минус 0,2%, минус 0,7% кварталом ранее). При этом среднедушевые денежные доходы продемонстрировали небольшой прирост относительно II квартала 2019 года (плюс 0,2% после снижения на 0,3% в I квартале 2021 года к I кварталу 2019 года)», — говорится в материале.

Там также подчеркивается, что оперативные индикаторы инвестиционной активности указывают на сохранение позитивных тенденций. В МЭР добавляют, что в то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная причина — более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом. Восстановление физических объемов нефтегазового экспорта сдерживается действующими соглашениями в рамках сделки ОПЕК+. Вместе с тем несырьевой неэнергетический экспорт в первые пять месяцев года показывает уверенный рост.

«Поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. Продолжается уверенный рост корпоративного (9,7% год к году в июне с исключением валютной переоценки) и ипотечного кредитования (27,1% год к году в мае с исключением валютной переоценки). Растет и потребительское кредитование (14,1% год к году в мае). Ставки по кредитам во всех сегментах рынка в январе — мае в целом оставались стабильными с небольшим увеличением в мае. При этом предпосылки для их роста в ближайшие месяцы создает повышение Банком России ключевой ставки», — пишут экономисты.



Банк России назвал условие роста кредитования без «пузырей» Стимулирование экономического роста исключительно при помощи финансовых инструментов без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан, бизнеса и экономики в целом. Об этом Центробанк РФ предупреждает в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», вынесенном на общественное обсуждение.

Также отмечается, что, несмотря на постепенную нормализацию бюджетной политики, расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года. Одновременно в условиях восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы.

Согласно информации, отдельно представленной на сайте МЭР, в первом полугодии 2021 года российский ВВП вырос, по оценке ведомства, на 4,6% по сравнению с январем — июнем 2021 года.



Ася ШАЛИМОВА