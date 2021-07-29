СберБанк повысил прогноз по уровню ключевой ставки на конец текущего года до 7% с 5,5% в июне, следует из презентации кредитной организации.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще три раза: в апреле, июне и июле. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 2,25 п. п., с 26 июля она составляет 6,5%.



Также «Сбер» пересмотрел другие макроэкономические показатели. В частности, повышен прогноз по росту российской экономики по итогам 2021 года до 4,2% с 3,8%.

Годовая инфляция в РФ в 2021 году ожидается на уровне 5,8% (ранее 4,8%). Среднегодовой курс рубля понижен с 73,8 рубля за доллар до 73,6 рубля. Среднегодовая цена на нефть марки Urals составит в 2021 году 67 долларов за баррель против 60 долларов в предыдущем прогнозе банка.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

