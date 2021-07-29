Численность сотрудников группы СберБанка за полгода сократилась почти на 9,5 тыс. человек, свидетельствуют данные отчетности организации по МСФО.

«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2021 года составила 276 068 человек (31 декабря 2020 года: 285 555 человек)», — указано в финансовом документе. Таким образом, штат сократился на 9 487 человек.

Как уточняется в релизе к полугодовой отчетности, во II квартале 2021-го общая численность персонала снизилась на 2,1 тыс. человек.

Чистая прибыль СберБанка по МСФО в первом полугодии выросла на 119,3% Чистая прибыль группы СберБанка за шесть месяцев 2021 года составила 629,8 млрд рублей, что на 119,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Эти данные содержатся в опубликованной «Сбером» промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

«При этом количество сотрудников, занятых в развитии нефинансовых сервисов, продолжает расти и составляет 19,1 тыс. человек на конец отчетного периода», — добавляют в банке.



В отчете по МСФО по итогам I квартала текущего года «Сбер» также отмечал увеличение числа сотрудников, занятых в развитии нефинансовых сервисов, однако без уточнения их количества. При этом тогда сообщалось о снижении общей численности персонала группы на 7,4 тыс. человек за квартал и пояснялось, что «благодаря технологической трансформации и росту продаж в цифровых каналах стало возможным существенное улучшение эффективности финансового бизнеса, что привело к высвобождению персонала в финансовом сегменте».

Напомним, что в 2020 году группа СберБанка увеличила штат примерно на 4 тыс. человек.



Ася ШАЛИМОВА