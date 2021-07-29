Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,58% и составил 3 804,33 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,42% до отметки 1 639,35 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,48%, «Газпрома» — на 1,63%, СберБанка — на 0,36%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,1%, «Норильского никеля» — на 1,51%.

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Индексы Мосбиржи и РТС получают поддержку от оптимизма за рубежом и корпоративных историй, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но в рублевом сегменте прослеживалась некоторая неуверенность: индикатор не преодолел сопротивления 3 805 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС в то же время, в том числе благодаря крепкому рублю, закреплялся выше аналогичного индикатора, расположенного у 1 615 пунктов. Краткосрочная техническая картина на рынке в целом стремится к улучшению. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 760—3 860 пунктов», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА