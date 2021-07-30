Автовладельцы стали чаще продавать дорогие автомобили с пробегом, пишут «Известия» , ссылаясь на аналитиков «Авито Авто». Продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет в России выросли за указанный период на 56% по сравнению с прошлым годом и на 23% по сравнению с I кварталом 2021-го. Средняя стоимость таких автомобилей при этом увеличилась за год на 27,4%, составив во II квартале 2021 года 3,568 млн рублей. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов отметил, что по итогам пяти месяцев соотношение между рынками новых и подержанных автомобилей составляет 1:3,4.

Положительная динамика по рынку новых автомобилей сейчас составляет 39%, прирост рынка автомобилей с пробегом — 28%. Доля автомобилей до семи лет — около 20% от общего объема вторичного рынка. Также эксперты отмечают, что помесячные продажи автомобилей с пробегом превышают результаты 2019 и 2020 годов. Представители сети автосалонов по продажам автомобилей с пробегом Fresh Auto подтверждают рост популярности подержанных машин. Их продажи во II квартале 2021 года выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, продажи премиальных автомобилей в возрасте до трех лет за II квартал 2021 года в компании выросли практически в три раза, но ключевым фактором тут являлось их наличие. Основным стимулом продаж стало то, что среднее время нахождения автомобиля на складе снизилось, стоки дилеров распроданы, то есть на рынке сейчас практически нет неликвидных автомобилей. По подсчетам Fresh Auto, средняя цена авто увеличилась на 33%.

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Генеральный директор агрегатора автомобильных объявлений Haraba Гаджи Курбанов рассказал, что локдаун повлиял не только на цену автомобилей, но и на количество перекупщиков. По его словам, первая причина в том, что чаще всего этот сегмент автомобилей приобретается в кредит, люди (в целях сокращения долговой нагрузки) продают автомобили и закрывают кредиты. Вторая — цены на новые автомобили выросли, что привело к росту продаж и автомобилей с пробегом — собственник может продать свой автомобиль дороже, чем он покупал год назад.

Также люди в условиях кризиса начинают искать альтернативные способы заработка, перепродажа автомобилей — один из них, отметил Курбанов. Но ситуация усложняется двумя факторами. Первое — автомобилей на свободном рынке стало в два раза меньше, чем было до пандемии. Второе — на этом рынке уже идет жесткая конкурентная борьба между дилерами, которые научились «выезжать» из своих салонов и выкупать автомобили у физических лиц, выложивших объявления о продаже в Интернет, пояснил эксперт.