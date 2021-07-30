Росстат будет формировать ценовую статистику на основе данных системы маркировки товаров. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы маркировки, соответствующее соглашение было подписано ЦРПТ, Росстатом и Минпромторгом РФ.

«На основе данных системы маркировки ведомство планирует формировать госстатистику по объемам продаваемых товаров в России, проводить мониторинг цен на товары и услуги», — пояснили в пресс-службе.

Как поясняется, данные системы маркировки позволят расширить номенклатуру товаров, а мониторинг ведомства станет более репрезентативным по причине того, что маркировка даст возможность отслеживать цены в любых торговых точках страны.



«На основе системы маркировки можно более детально формировать аналитические отчеты, основанные на ценах, а также объемах произведенных и промаркированных товаров в России — сейчас это табак, лекарства, молочная продукция, одежда, обувь, парфюм, шины и фотоаппараты. В системе собрана вся информация о производителях, сроках годности, а также цене в разных торговых точках», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.