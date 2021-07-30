Сотрудники правоохранительных органов вместе со столичными полицейскими пресекли деятельность криминальной организации, занимающейся мошенничеством в сфере автострахования в Москве с 2016 по 2020 год, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, аферисты через подставные юридические лица покупали новые иномарки премиум-класса, затем оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых значительно увеличивали стоимость автомобиля. При страховании транспорта они подавали в компании фиктивные документы, в результате чего сумма страхового возмещения, предусмотренного на случай угона или повреждения транспортного средства, значительно возрастала.

«Затем участники организации, среди которых были и профессиональные каскадеры, управляя приобретенными автомобилями, умышленно совершали столкновения с различными преградами. В результате иномарки получали серьезные повреждения, что в большинстве случаев исключало возможность их дальнейшей эксплуатации. После этого сообщники получали завышенные страховые выплаты», — пояснила Волк.

Согласно версии следствия, преступное сообщество состояло из нескольких организованных групп, которые действовали спланированно. Так, в 2020—2021 годах оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии задержали более 20 предполагаемых участников, входивших в сообщество. Его лидер объявлен в федеральный розыск.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). «По версии следствия, сообщники причастны к совершению более 30 противоправных деяний. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 130 миллионов рублей», — добавила официальный представитель МВД.

​Страховщики назвали популярные схемы автомошенничества Страховые компании составили список самых популярных схем мошенничества с автомобилями и поделились способами борьбы с ними. Опрос провели эксперты по расследованиям в области страхового мошенничества группы компаний IBA Group.



Анна КОМАРОВА