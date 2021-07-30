Перечисление единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми-школьниками начнется уже с понедельника, 2 августа. Об этом 30 июля на заседании правительства РФ заявил его глава Михаил Мишустин.

«Мы планировали провести выплату 16 августа. Но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник. Сегодня внесем все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы родители получили деньги раньше и у них было больше времени подготовить ребят к школе. А это свыше 20 миллионов детей в возрасте от шести до 18 лет. На две недели раньше начнем выплаты и семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам», — сообщил Михаил Мишустин.

Инициатива о единовременной выплате пособия российским семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. 2 июля 2021 года он подписал соответствующий указ. Изначально планировалось начать выплаты с 16 августа, однако в конце июля Владимир Путин распорядился запустить этот процесс в более ранние сроки.

Получатели единовременной выплаты могут обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением пособия до 1 ноября 2021 года.

Данил КЛЯХИН