Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,86% и составил 3 771,58 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,42% до отметки 1 625,76 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,88%, «Газпрома» — на 0,45%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,11%. Бумаги СберБанка подорожали на 0,81%, «Норильского никеля» — на 0,55%.

В пятницу, 30 июля, российский фондовый рынок снижается вслед за мировыми финансовыми площадками — европейскими и азиатскими, замечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов. По его словам, инвесторы показывают снижение рисковых аппетитов, фиксируют прибыль и внимательно следят за новостями о распространении коронавируса в мире и темпами вакцинации.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но долларовый индикатор при этом удержал важную краткосрочную поддержку 1 615 пунктов, что, с одной стороны, дает покупателям шансы на развитие повышения. В то же время для уверенного роста долларового рынка понадобится дальнейшее укрепление рубля, который подошел к важной отметке 73 против американской валюты. Для подтверждения позитивного сигнала лучше дождаться закрепления индекса Мосбиржи выше сопротивления 3 805 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 720—3 820 пунктов», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Екатерина САВЕЛЬЕВА