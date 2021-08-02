Минздрав позволил медучреждениям беспрепятственно применять лекарства, приобретенные пациентами или «иными организациями», пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ, опубликованный на портале нормативных правовых актов. Изменения внесены в правила обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что изменения позволят пациентам использовать в стационарах препараты, купленные, например, за счет средств федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий», региональных бюджетов, а также лекарства, переданные благотворителями. До сих пор медорганизации обязаны были под угрозой штрафа использовать для лечения стационарных больных только препараты, приобретенные собственными аптеками. По словам медицинского адвоката Алексея Горяинова, размер финансовой санкции в отношении больницы составлял 50% стоимости за каждый случай оказания медпомощи в подобных обстоятельствах.

Вопрос легализации применения личных препаратов пациента в стационарах стоял давно и «очень остро», отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Проблема актуальна, например, для больных с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и «многих других». Жулев уточнил, что возникало противоречие: с одной стороны, в фонде ОМС не хватает средств, с другой — «обрубаются» пути применения лекарств, полученных из альтернативных источников.

По словам директора Фонда борьбы с лейкемией Анастасии Кафлановой, в 2020 году организация закупила препараты на сумму более чем 21 млн рублей (в том числе лекарства для пациентов стационаров и тех, кто лечится амбулаторно). «Некоторых лекарств нет в аптеках, некоторые входят в перечень ЖНВЛП, но по другому заболеванию, получить его бесплатно человек не может. Бывает, что регионы не хотят покупать препарат или ведут долгие торги, тогда подключаемся мы, чтобы не терять времени», — объяснила она, добавив, что фонд работает по трехсторонним договорам, где есть заказчик (фонд), поставщик и получатель (аптека лечебного учреждения).

В то же время член правления фонда AdVita (помогает людям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями) Елена Грачева полагает, что поправки «стратегически ничего не изменят». Президент всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лилия Матвеева также отмечает, что врачи и пациенты, как правило, «находили какие-то варианты» вводить препараты в обход законодательства, о чем знал и Минздрав, и ФОМС. Тем не менее теперь, когда вопрос урегулирован, пациентскому и врачебному сообществам станет «легче жить», полагает Матвеева.

«Другое дело, что у благотворительных фондов, которые закупают лекарства, есть лицензия на фармдеятельность, соответствующие условия хранения и так далее. В каких условиях сами пациенты хранят лекарства, непонятно — это и была одна из причин, почему стационары противились принимать препараты из рук пациентов», — заключила она.