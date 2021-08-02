За прошлый год бюджет Москвы недополучил 200—250 млрд рублей, а на борьбу с коронавирусом израсходовали еще 350 млрд, заявил в интервью РБК мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов рублей на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — пояснил градоначальник.

«И мне кажется, что ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере у нас. Для всех нас это главная тема — политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился», — отметил Собянин.

Мэр уверен, что гораздо в большей степени пандемия влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива. Психологически люди делятся на две группы. Одна половина считает, что мы делаем мало, вводим недостаточно ограничений. Вторая половина считает, что действуем слишком жестко», – добавил он.

Собянин подчеркнул, что главная задача — найти компромисс между этими крайностями. «Даже не компромисс, потому что компромисс — это всегда какие-то уступки. Мы должны найти оптимальное решение, чтобы, с одной стороны, защитить здоровье и жизни людей. А с другой стороны, спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан. Вот между двумя этими задачами мы и балансируем. На мой взгляд, в Москве удалось выбрать оптимальную модель», — заключил мэр.

Собянин связал рост инфляции с отсутствием мигрантов На рост инфляции в России частично повлияло отсутствие мигрантов, заявил в интервью РБК московский градоначальник Сергей Собянин.

Анна КОМАРОВА