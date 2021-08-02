На рост инфляции в России частично повлияло отсутствие мигрантов, заявил в интервью РБК московский градоначальник Сергей Собянин.

«К сожалению, прошлым летом пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее. В результате строительные организации уволили многих людей. И они уехали. Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч двести, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее», — сказал мэр Москвы.

Это, по его словам, потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. «Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», — пояснил Собянин.

В ответ на соответствующий вопрос он подтвердил, что отсутствие мигрантов стало причиной инфляции: «Отчасти да. Не мигранты, а их отсутствие. Тем не менее бизнес адаптируется. Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что инфляция в России будет долгосрочным явлением. «У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <...>, но они реагируют на пандемию, цены растут», — сказала Набиуллина в интервью газете Financial Times . Она подчеркнула, что ЦБ продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику, отметив, что проводимая регулятором политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение положения россиян.



По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году в РФ составит 5,7—6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

