Банк России снизил прогноз по структурному профициту ликвидности банковского сектора на конец 2021 года на 0,1 трлн рублей, свидетельствуют данные, представленные в опубликованном в понедельник докладе о денежно-кредитной политике .

Как указано в материале, в апреле — начале июля 2021 года структурный профицит ликвидности в среднем по периодам усреднения обязательных резервов сложился на уровне 1,5 трлн рублей против 1,7 трлн за февральский и мартовский периоды усреднения. На начало июля профицит ликвидности составил 1,5 трлн рублей, практически не изменившись по сравнению с уровнем начала апреля.

«Основным фактором притока ликвидности в банковский сектор были операции по бюджетному каналу, в частности, увеличение Федеральным казначейством объемов размещения временно свободных бюджетных средств в банках. Сезонный отток средств за счет роста объема наличных денег в обращении частично компенсировал влияние этого фактора. Увеличению потребности банков в ликвидности также содействовал рост величины обязательных резервов, преимущественно в результате увеличения депозитной базы кредитных организаций», — отмечает регулятор.

В частности, в ЦБ указывают, что в апреле — первой половине июля 2021 года объем наличных денег в обращении продолжил возрастать и его динамика в целом приблизилась к траектории, которая наблюдалась до начала пандемии. Перед майскими праздниками увеличился спрос на наличные деньги. Кредитные организации пополняли кассы и банкоматы, как и в аналогичные периоды прошлых лет. За счет большего количества объявленных нерабочих дней население изымало из банков больший объем средств, чем в предыдущие годы, однако этот рост объема наличных денег в обращении носил краткосрочный характер, и в мае после инкассации выручки предприятий розничной торговли эти средства в сопоставимом объеме вернулись в банки, констатирует регулятор.

Изменению динамики наличных также способствовали более активное осуществление безналичных платежей и расчеты с использованием сформированных в течение 2020 года запасов наличных денег, об этом свидетельствует снижение оборотов списаний и поступлений наличных денег в кассы Банка России и банков.

В апреле — июне 2021 года бюджетные операции в целом обеспечивали приток ликвидности в банковский сектор в основном за счет размещения Федеральным казначейством временно свободных остатков бюджетных средств. Задолженность банков по этим операциям выросла более чем на 1 трлн рублей. Объем таких операций значительно превысил сезонный отток средств по другим бюджетным счетам и возросший объем размещения облигаций федерального займа на внутреннем рынке.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года снижен на 0,1 трлн рублей до 0,8—1,4 трлн рублей. Напомним, в комментарии ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», опубликованном в середине июля, говорилось о сохранении прогноза по структурному профициту ликвидности на конец 2021 года на уровне 0,9—1,5 трлн рублей.

Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в июне вырос до 1,5 трлн рублей Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в июне увеличился на 0,1 трлн рублей и на начало июля составил 1,5 трлн, говорится в новом выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки»

Как следует из материалов ЦБ, изменение прогноза связано с учетом фактических данных о перечислении страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов, а также с возвратом части средств Фонда консолидации банковского сектора, размещенных в депозиты в кредитных организациях.

При этом, как и ранее, ожидается, что Федеральное казначейство снизит уровень остатков бюджетных средств на едином казначейском счете в Банке России. В результате больший, чем в предыдущие годы, объем временно свободных средств бюджетной системы будет размещен в банках. По оценкам, дополнительно в 2021 году в банках может быть размещено 1,4—1,7 трлн рублей. Также сохранена предпосылка о финансировании части бюджетных расходов в размере 0,2 трлн рублей за счет полученной в марте оставшейся части доходов Банка России от реализации в 2020 году пакета акций СберБанка.

Прогноз также учитывает предпосылку о постепенном возврате в течение ближайших нескольких лет в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии. Оценка увеличения объема наличных денег в обращении в 2021 году составляет 0—0,2 трлн рублей, что в реальном выражении меньше значений прошлых лет.



«Кроме того, как и ранее, одной из предпосылок прогноза является предположение о равномерном выполнении банками усреднения обязательных резервов», — отмечается в материале.

Ася ШАЛИМОВА