Минцифры разработало новый порядок определения степени «отечественности» российской электроники, пишет «Коммерсант» . Ранее Минпромторг предлагал допускать в реестр отечественного оборудования компании, использующие иностранные чипы, в обмен на 250 млн рублей инвестиций в российские разработки, сейчас же ведомство хочет увеличить порог до 3% годового оборота, но не менее 350 млн рублей, причем без возможности использования западных процессоров.

В нынешней (еще не принятой) версии постановления Минпромторг предлагает систему оценки «отечественности» оборудования, начисляя баллы за локализацию — использование российских процессоров (максимальные 50 баллов), центральных микроконтроллеров (40 баллов) и др. После набора определенного количества баллов (разного для разного оборудования) решение будет признано российским, внесено в реестр отечественного оборудования, получит доступ к госконтрактам. В обмен на инвестиции в отечественные разработки «3% от совокупного оборота за предшествующий финансовый год, но не менее 350 млн рублей» можно получить 25 баллов, указано в документе. При этом собеседники в правительстве отметили, что сумма еще обсуждается.

«Наша задача — стимулировать российских разработчиков начать совместные разработки отечественных процессоров и микроконтроллеров. Инициатива направлена на усиление кооперации в отрасли и увеличение инвестиций в разработку», — сказал замглавы Минцифры Андрей Заренин, подготовивший проект.

Идею разрешить иностранные процессоры в обмен на «откупные» инвестиции весной Минпромторгу предложил консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ», в него входит «ПК Аквариус», «Депо Электроникс», «КНС Групп» и др.). Ее раскритиковала часть участников рынка — Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники боится, что утверждение нормы «иностранный процессор в обмен на инвестиции» приведет к олигополизации рынка холдингами, которым несложно продемонстрировать крупные инвестиционные расходы на разработку. Отрицательный отзыв на проект Минпромторга 14 июля дала и Федеральная налоговая служба.

По словам собеседника на рынке электроники, инициатива Минцифры носит «скорее косметический характер» и не стимулирует крупные компании вкладывать в разработку микроэлектроники 3% оборота — они будут инвестировать не более 350 млн рублей. «Крупный холдинг может выделить отдельное юридическое лицо и считать его оборот, а не оборот холдинга, в этом нет проблемы», — уверен он.