Зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка. Как нужно поступить в этой ситуации, объяснил в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.



Базовая тактика злоумышленников остается неизменной: они звонят клиентам банков, заявляют о будто бы зафиксированной сомнительной операции с их счетами и требуют назвать банковские или персональные данные — якобы для отмены операции. Новизна заключается в том, что они выступают от имени Центробанка.

Сычев объяснил, что из ЦБ никогда не звонят клиентам банков, поскольку Центробанк не работает с физическими лицами. «Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит — это абсолютная неправда», — объяснил специалист.

Мошенники придумали новую легенду для получения денег граждан от имени Банка России Мошенники, рассылающие письма от имени Банка России, придумали новую легенду для получения денег граждан: они сообщают потенциальной жертве об открытии на ее имя счета в иностранном банке и предлагают уплатить комиссию за получение находящихся там денег. Такая схема, в частности, описана в опубликованных на сайте регулятора «Вопросах и ответах» по теме противодействия недобросовестным практикам.

Если позвонивший вам представляется сотрудником финансовой организации и пытается выведать банковские данные, то лучшим выходом будет прекратить разговор, уверен он.

«Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник. В этом случае рецепт очень простой: прервать разговор и больше не реагировать на такие звонки», — посоветовал собеседник радио.

Если после такого разговора вы все-таки тревожитесь за сохранность средств на счетах, перезвоните в свой банк и уточните ситуацию, добавил Сычев. Он напомнил, что номер телефона финансовой организации указан на обратной стороне банковской пластиковой карты.