Мошенники, рассылающие письма от имени Банка России, придумали новую легенду для получения денег граждан: они сообщают потенциальной жертве об открытии на ее имя счета в иностранном банке и предлагают уплатить комиссию за получение находящихся там денег. Такая схема, в частности, описана в опубликованных на сайте регулятора «Вопросах и ответах» по теме противодействия недобросовестным практикам.

«Мне на электронную почту пришло письмо от Банка России, в котором говорится, что на мое имя открыт крупный денежный счет в иностранном банке и что я должен оплатить теперь комиссию за ее получение. Что это?» — спрашивает один из потребителей, обратившихся в ЦБ.

Регулятор в ответ на это обращает внимание, что не направляет по своей инициативе письма гражданам, не звонит и не рассылает сообщения.

«При получении электронных писем о поступлении на ваше имя крупной денежной суммы в иностранном банке или организации, происхождение которой вам неизвестно и/или вызывает сомнения, а также с предложением оплатить комиссию, налог, страховку и т. д. для ее получения настоятельно рекомендуем не отвечать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить деньги, так как это распространенный вид мошенничества», — подчеркивают в Центробанке.

Там напоминают, что мошенники также могут от имени Банка России звонить, рассылать СМС или сообщения в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные ранее лекарственные средства (медицинские приборы, БАДы).

«Чтобы не стать жертвами злоумышленников, будьте бдительны, всегда проверяйте информацию на достоверность и не поддавайтесь на провокации. Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы!» — заключают в Центробанке.



Ранее сообщалось, что аферисты для получения доступа к банковским данным граждан распространяют в соцсетях информацию о связанных с пандемией выплатах от ЦБ.

​Мошенники предлагают «выплаты» от имени ЦБ Они предлагают людям получить «коронавирусную» выплату.

Ася ШАЛИМОВА