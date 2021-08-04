Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Росреестра Олега Скуфинского организовать работу по оформлению гаражей и земельных участков под ними в рамках «гаражной амнистии» максимально комфортно для россиян, чтобы все шло четко и без сбоев.



«Те, кто много лет имел такое строение неоформленное, смогут все это легализовать и сделать это быстро и качественно. Я просил бы, чтобы вы внимательно отнеслись к тому, чтобы организовать эту работу с точки зрения комфорта людей», — сказал Мишустин в ходе рабочей встречи с главой ведомства. «Нужно организовать эту работу четко и без сбоев», — добавил он.

Президент России Владимир Путин подписал в начале апреля закон, известный как «гаражная амнистия». Он вводит механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Воспользоваться «амнистией» смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника.



Зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними граждане смогут с 1 сентября 2021 года.