Минфин России в августе направит на покупку иностранной валюты 315,9 млрд рублей против 296 млрд месяцем ранее. Такие данные приводятся в опубликованном ведомством в среду, 4 августа, сообщении.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2021 года в размере 258,5 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2021 года составило 57,4 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 315,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 августа 2021 года по 6 сентября 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 14,4 млрд рублей», — сообщает Минфин.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

