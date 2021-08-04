Стоимость полиса каско для первого российского электромобиля Zetta составит около 35 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе страховой компании «Согласие».

При расчете цены полиса нового электромобиля среди прочих были использованы следующие параметры: страхователь — женщина 28 лет со стажем вождения 10 лет, проживающая в Москве, не замужем, без детей. В релизе указывается, что для повсеместного использования электрокаров и, соответственно, их страхования на территории страны необходимо создавать станции техобслуживания, которые занимались бы ремонтом таких машин и определяли их рыночную стоимость.

Серийный выпуск компактного трехдверного электромобиля City Modul 1 планируется наладить на заводе Zetta в Тольятти. Максимальный объем планового производства составляет 15 тыс. электромобилей в год. Предусмотрено три комплектации машины: переднеприводная с запасом хода 180 км (цена — от 550 тыс. рублей), переднеприводная с запасом хода около 500 км (цена — от 750 тыс. рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (цена — от 950 тыс. рублей).

Как сообщил РБК, 3 августа министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил , что Zetta проходит финальные испытания, а серийный выпуск модели должен начаться до конца 2021 года.

В декабре 2020 года Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta.

Данил КЛЯХИН