Миллиардер Олег Дерипаска убежден, что повышение Центробанком РФ ключевой ставки не приведет к повышению доходов населения и модернизации промышленности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наивно считать, что Центробанк своими действиями на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию. Этого он точно не добьется. А чего он добьется – это возврата к стагнации последних пяти лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал. Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности, – в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — написал Дерипаска.

Кроме того, миллиардер считает, что увеличение долговой нагрузки негативно скажется на производстве и экспортных контрактах. «При такой стоимости долга вряд ли предприятия в состоянии создавать новую продукцию и обеспечить экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала и длительных экспортно-импортных операций, необходимости финансировать долгий инвестиционный цикл подготовки производства. Плюс еще и укрепление рубля, которое увеличивает расходы», — заключил Дерипаска.

В 2021 году совет директоров Центробанка РФ четыре раза повышал ключевую ставку. В марте она была повышена впервые с 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 4,5%, в апреле — еще на 0,5 п. п., до 5% годовых. В июне регулятор снова увеличил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 5,5% годовых. А с 26 июля решением совета директоров ЦБ ключевая ставка повышена сразу на 1 п. п. и составляет 6,5% годовых.

Данил КЛЯХИН