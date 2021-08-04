Минфин России не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде введение налога на мясо. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая в среду на интенсиве «Архипелаг-2121» в Великом Новгороде, допустил возможность введения налога на мясо как способа сдерживания климатических изменений.

В России допустили введение налога на мясо Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков во время интенсива «Архипелаг 2121» заявил о возможном появлении в России налога на мясо в ближайшие 15—20 лет.

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок к налоговому законодательству, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — говорится в сообщении.



Позднее Песков пояснил, что налог на мясо, который может стать инструментом учета углеродного следа в животноводстве, будет вводиться для стран-экспортеров, а не потребителей. Активное обсуждение этой темы в мире начнется после 2025 года, когда быстрый рост среднегодовой температуры на планете потребует пересмотра Парижского соглашения, считает эксперт.