Главной проблемой при введении четырехдневной рабочей недели является сохранение заработной платы, рассказал в интервью «Известиям» глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

По его словам, именно сохранение заработной платы вызывает вопросы у работодателей, которые не хотят этого делать. «Вот я только что вернулся из Удмуртии. Там на крупнейшем предприятии введена четырехдневка. Все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя съедает 20% их зарплаты», — отметил он.

По мнению главы ФНПР, для решения этой проблемы нужно говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. «То есть наше законодательство так построено, что основным критерием труда является недельная загрузка. И в Конституции записано, что у нас 40-часовая рабочая неделя. Поэтому надо говорить о 35-, о 36-часовой рабочей неделе или по-другому строить производственные графики. Например, увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти, но при этом объявить о трех выходных днях», — сказал Шмаков.

Глава ФНПР уверен, что также должна быть разработана целая государственная программа. «Ведь от этого зависит многое: работа школ, детских садов, всей сферы обслуживания и так далее. Поэтому мы относимся к этому предложению прагматично. Если будет его серьезная проработка, то, безусловно, его можно обсуждать, согласовывать, но при этом чтобы, как и записано в Трудовом кодексе и Конституции, было сохранен баланс между временем труда и отдыха», — подчеркнул он.

Котяков: «Переход на четырехдневную рабочую неделю неактуален» По его словам, такой график может быть предусмотрен коллективным договором конкретных работодателей.

Анна КОМАРОВА