Основные фондовые торги в России завершились в четверг повышением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,61% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 833,75 пункта. Индекс РТС вырос на 0,79% до отметки 1 653,31.

В лидеры по росту котировок вышли АДР HeadHunter (плюс 4,6%), ГДР группы TCS (плюс 3,14%), обыкновенные акции «Ростелекома» (плюс 3,1%), ГДР Globaltrans Invest (плюс 2,64%), обыкновенные акции «Новатэка» (плюс 2,03%). Акции «Магнита» подорожали на 1,75%, СберБанка — на 1,43%, Московской биржи — на 0,95%, Mail.ru — на 0,9%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,88%, «Яндекса» — на 0,85%, «Норникеля» — на 0,09%. Стоимость бумаг МТС не изменилась.

Наиболее заметно снизились котировки бумаг Petropavlovsk (минус 1,56%), Polymetal (минус 1,48%), обыкновенные акции ПИК (минус 1,26%), «Полюса» (минус 1,25%), «Сургутнефтегаза» (минус 1,16%). Акции «Газпрома» подешевели на 0,1%.



По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, российские индексы получили поддержку от улучшения внешних сигналов.

«На мировые фондовые и сырьевые биржи в четверг вернулись оптимистичные настроения, которые на российском рынке поддерживались рядом корпоративных историй, — комментирует эксперт. — Рисковые активы не оставляют попыток повышения, а в пятницу основным событием дня можно назвать ключевой отчет о состоянии рынка труда США за июль. Опасными для «быков» могут оказаться как слишком сильные, так и слишком слабые данные. В то же время темпы роста занятости на уровне прогноза наверняка позволят продолжить текущий восходящий тренд».

Ася ШАЛИМОВА

